تكريم 40 مصابة بالسرطان في محافظة إب [24/مارس/2018] إب - سبأ:

كرمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع إب اليوم 40 مصابة بالسرطان في إطار فعالياتها السنوية الإنسانية، تحت شعار "من أجلك يا أمي".



وفي حفل التكريم أشاد وكيل المحافظة للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل بدور القائمين على فرع المؤسسة وما يقدمونه من خدمات إنسانية وطبية لمرضى السرطان رغم شحة الإمكانيات.



وأوضح أن قيادة المحافظة تسعى جاهده لتذليل المعوقات والتواصل مع المنظمات الدولية وفاعلي الخير ورجال الأعمال لتقديم الدعم للمؤسسة بهدف التخفيف من معاناة مرضى السرطان التي تفاقمت جراء العدوان والحصار.



فيما استعرض مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بإب بليغ الطويل، أنشطة ومهام الفرع وخطته القادمة لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لمرضى السرطان وما تم تنفيذه من أنشطة توعوية في أوساط المجتمع والمدارس وجامعة إب.



واوضح أن عدد الحالات المصابة بالسرطان بالمحافظة وصل إلى ألفين و500 حالة بينها ألف و247 امرأة.



وبين أن أكثر المترددات على فرع المؤسسة مصابات بسرطان الثدي ..لافتا إلى أنه تم افتتاح مركز الحياة للحد من هذا المرض.



بدوره أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة الدكتور محمد المجاهد إلى أهمية إقامة مثل هذه المبادرات من قبل القائمين على المؤسسة تجاه المصابات.. مبينا أن هيئة مستشفى الثورة بإب ستواصل تقديم خدماتها الطبية لمرضى السرطان.



وفي الختام كرم وكيل المحافظة ورئيس هيئة مستشفى الثورة ومدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الأمهات المصابات بالسرطان، كما قاموا بزيارة أجنحة مركز وحدة الأمل لمكافحة السرطان وقدموا الهدايا للمرضى.

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