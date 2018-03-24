ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 08:48:57م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة بالذكرى الثالثة للصمود
فعالية بمديرية الجبين بريمة بمرور ثلاثة أعوام للصمود
محافظ حجة: استكمال التحضيرات لمشاركة أبناء المحافظة في فعالية السبعين
وقفات وقوافل للمرابطين في الجبهات من مديريات جبلة والعدين والمخادر بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم 40 مصابة بالسرطان في محافظة إب
[24/مارس/2018] إب - سبأ:
كرمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع إب اليوم 40 مصابة بالسرطان في إطار فعالياتها السنوية الإنسانية، تحت شعار "من أجلك يا أمي".

وفي حفل التكريم أشاد وكيل المحافظة للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل بدور القائمين على فرع المؤسسة وما يقدمونه من خدمات إنسانية وطبية لمرضى السرطان رغم شحة الإمكانيات.

وأوضح أن قيادة المحافظة تسعى جاهده لتذليل المعوقات والتواصل مع المنظمات الدولية وفاعلي الخير ورجال الأعمال لتقديم الدعم للمؤسسة بهدف التخفيف من معاناة مرضى السرطان التي تفاقمت جراء العدوان والحصار.

فيما استعرض مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بإب بليغ الطويل، أنشطة ومهام الفرع وخطته القادمة لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لمرضى السرطان وما تم تنفيذه من أنشطة توعوية في أوساط المجتمع والمدارس وجامعة إب.

واوضح أن عدد الحالات المصابة بالسرطان بالمحافظة وصل إلى ألفين و500 حالة بينها ألف و247 امرأة.

وبين أن أكثر المترددات على فرع المؤسسة مصابات بسرطان الثدي ..لافتا إلى أنه تم افتتاح مركز الحياة للحد من هذا المرض.

بدوره أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة الدكتور محمد المجاهد إلى أهمية إقامة مثل هذه المبادرات من قبل القائمين على المؤسسة تجاه المصابات.. مبينا أن هيئة مستشفى الثورة بإب ستواصل تقديم خدماتها الطبية لمرضى السرطان.

وفي الختام كرم وكيل المحافظة ورئيس هيئة مستشفى الثورة ومدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الأمهات المصابات بالسرطان، كما قاموا بزيارة أجنحة مركز وحدة الأمل لمكافحة السرطان وقدموا الهدايا للمرضى.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة بالذكرى الثالثة للصمود
فعالية بمديرية الجبين بريمة بمرور ثلاثة أعوام للصمود
محافظ حجة: استكمال التحضيرات لمشاركة أبناء المحافظة في فعالية السبعين
وقفات وقوافل للمرابطين في الجبهات من مديريات جبلة والعدين والمخادر بإب
رئيس الوزراء يتفقد التحضيرات الخاصة بالفعالية المركزية بميدان السبعين
مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء يقر خطة الهيئة للسنة الحالية
(سبأ) تنشر خطة الداخلية لتنظيم خطوط السير والمواقف للسيارات المشاركة في فعالية 3 أعوام من الصمود
اليمن يحتفل باليوم العالمي للمياه الأربعاء القادم
التلاحم القبلي يدعو قبائل اليمن إلى المشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود
خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته بجبهة نهم خلال الأسبوعين الماضيين
العدوان السعودي على اليمن
وقفات وقوافل للمرابطين في الجبهات من مديريات جبلة والعدين والمخادر بإب
[24/مارس/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[24/مارس/2018]
استشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بالحديدة
[24/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة حمالة بلحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by