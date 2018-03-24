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أبناء المحويت يؤكدون مشاركتهم في الذكرى الثالثة للصمود   
[24/مارس/2018] المحويت - سبأ:
ناقش لقاء موسع لأبناء محافظة المحويت، عقد اليوم، بصنعاء ضم محافظ المحويت فيصل حيدر، ووزير الأوقاف شرف القليصي ومحافظ صنعاء حنين قطينة التحضيرات النهائية  لمشاركة المحويت في الفعالية المركزية بميدان السبعين بأمانة العاصمة، بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

واشاد اللقاء الذي حضرته الكتلة البرلمانية للمحافظة وأمناء عموم المجلس المحلي والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ووجهاء وأعيان المحافظة،  بتفاعل أبناء المحويت مع هذا الحدث الوطني الكبير لمخاطبة العالم أن الشعب اليمني لن يركع ولن يستسلم ومستمر في صموده في الدفاع عن الوطن .

فيما أشار وزير الاوقاف إلى ضرورة تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي بأهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار .

واستعرض نماذج من التاريخ الاسلامي تجسد أهمية وعي الامة وصمودها أمام أعداء الدين والانسانية والانتصار عليهم في محطات مهمة من مراحل التأريخ لاستلهام القوة والبأس وعدم الاستسلام لجبروت العدو ومؤامراته.

وأكد ان الشعب اليمني يمر بمرحلة حرجة تستلزم تضافر جهود الجميع للتغلب على كافة الظروف الصعبة بوعي وايمان بقضيتهم  في مواجهة الغزاة المحتلين .

 من جانبه  أكد المحافظ حيدر أن إمعان العدوان في استهداف الابرياء وتدمير المنشآت الحيوية  لن تثنيهم في المشاركة الجماهيرية والاحتشاد الكبير في ميدان السبعين لرفض الوصاية السعودية والمضي في الصمود ومواجهة التحديات.

وألقيت في اللقاء كلمات  لمحافظ صنعاء حنين قطينة ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محمد أبو علي شددت في مجملها على  أهمية المشاركة الفاعلة في ذكرى الصمود  ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في مواقفهم ازاء مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وجرائم ابادة جماعية وحصار ظالم.

  في غضون ذلك استعرض لقاء قبلي موسع بمدينة المحويت اليوم، برئاسة وكيل المحافظة حمود شملان، التحضيرات النهائية للمشاركة في فعالية ذكرى الصمود الثالثة في وجه العدوان.

 وفي اللقاء أكد مشائخ ووجهاء وعقلاء عزلة الشرقي بمدينة المحويت، اهمية المشاركة والحضور المشرف بميدان السبعين الاثنين القادم، مهيبين بالجميع التفاعل الجاد  للرد على  جرائم العدوان أن اليمن ستظل منتصر مهما طال الزمن.
سبأ
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