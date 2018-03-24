صندوق النظافة والتحسين بحجة يدشن حملة لتشجير الحدائق [24/مارس/2018] حجة - سبأ:

دشن صندوق النظافة والتحسين بحجة اليوم حملة تشجير للحدائق والمتنفسات العامة والجزر الوسطية والجولات الرئيسية للشوارع بمدينة حجة كمرحلة أولى.



وأوضح المدير التنفيذي للصندوق بالمحافظة المهندس محمد محمد الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة التي دشنت بجولة العذرة وسط مدينة حجة تأتي في إطار خطة الصندوق للعام الجاري 2018 .



وأشار إلى أن خطة الصندوق تتضمن أنشطة ومشاريع وحملات للحفاظ على نظافة المدن، وحماية البيئة، والتوعية في أوساط المجتمع بأهمية النظافة والتعاون مع عمالها، ودعم المبادرات المجتمعية والمدنية المتعلقة بأي جزئية من تلك المحاور .



ولفت إلى أن عملية التشجير لن تقتصر على مدينة حجة، بل سيتم استهداف العديد من المدن الرئيسية في مختلف مديريات المحافظة، حرصا على حماية البيئة من أي ملوثات.



ودعا الكحلاني أبناء المدينة إلى التفاعل مع الجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين وعماله وبما يعزز ويسهم في الإرتقاء بجميع خدماته.

سبأ