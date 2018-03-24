تدشين المرحلة الأولى من مشروع قادة للتنمية بأمانة العاصمة [24/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

دشن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة اليوم، المرحلة الأولى من مشروع قادة التنمية التدريبي الذي تنفذه مؤسسة رنين اليمن بالشراكة مع مجموعة القانون الدولي.



يهدف المشروع في ثلاثة أيام إكساب 21 شابا وشابة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، مهارات في بناء السلام بما يمكنهم العمل مع السلطة المحلية بالأمانة وصنعاء لحل الإشكالات المختلفة وتحسين مستوى الوعي المجتمعي.



وفي التدشين أشاد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل مجيب الفاتش بمستوى برامج وأنشطة مؤسسة رنين المنفذة في مختلف مديريات الأمانة بما يسهم في إيجاد قيادات شبابية مؤهلة .. مؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسة.



فيما استعرضت مسئولة البرامج بمؤسسة رنين سارة الفائق، نبذة عن المشروع الذي يقدم الدعم للمجتمع في اليمن وخاصة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة .



وأشارت إلى أن المؤسسة تهدف من خلال المشروع إيجاد كوادر شبابية فاعلة تهتم بقضايا المجتمع المحلي ومعالجتها بالتنسيق مع السلطات المحلية .. مبينة أنه سيتم اختيار 20 شابا وشابة لتدريبهم على مهارات القيادة والتفاوض وتحليل السياسات والمناصرة.



وأشارت الفائق إلى أن المؤسسة تسعى لتوفير فرص تدريبية للشباب والفتيات في مجالات القيادة المدنية وتحليل السياسات، وتشجيع صناع السياسات في اليمن.

سبأ