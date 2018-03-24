مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لهيئة مستشفى الثورة بالحديدة [24/مارس/2018] الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة اليوم الجوانب المتعلقة بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للهيئة ودورها في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة للمرضى.



وفي الاجتماع استعرض رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل أهم إحتياجات الهيئة ومنها توفير مولد كهربائي إضافي إلى ضمان إستمرار التيار الكهربائي خاصة خلال فصل الصيف بالإضافة الى توفير المحاليل الخاصة بالمختبر وبنك الدعم.



كما استعرض أنشطة الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية والصعوبات التي تواجه سير العمل وأهم التدخلات التي قدمتها منظمة الصحة والتي كان لها الأثر في تجاوز الكثير من تلك الصعوبات وتيسير الخدمات المقدمة للمرضى المتوافدين من أكثر من أربع محافظات إلى جانب الحديدة.



وأشاد رئيس الهيئة بالدعم الملموس المقدم من منظمة الصحة وتعاون مسؤولي مكتب المنظمة بالمحافظة في توفير قدر كبير من الاحتياجات الضرورية أبرزها دعم الهيئة بمادة الديزل ودعم مراكز الإسهال ومواجهة مرض الدفتيريا وتزويد الهيئة بسيارة إسعاف وغيرها من التجهيزات.



فيما استعرض مدير مركز الأمل لعلاج الاورام ياسر نور، الصعوبات التي يواجهها المركز في ظل تزايد أعداد المصابين بالسرطان الوافدين من المحافظات الأخرى وعدم توفر الموازنة وانعدام وندرة العلاج الذي يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة.. لافتا إلى أن من أهم الاحتياجات أجهزة الكشف المبكر عن السرطان والأسرة الخاصة بالمرضى.



من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيو ذجاريا إلى أن الزيارة للهيئة تهدف إلى التعرف عن قرب على عمل الهيئة وطبيعة احتياجاتها، لتقديم الدعم المناسب بهدف المساهمة في تحسين الخدمات الصحية والطبية والعلاجية بالهيئة.



وأكد رفع دعم منظمة الصحة للهيئة من مادة الديزل إلى خمسين ألف لتر شهريا بدلا من ثلاثين ألف، وتخصيص مليون ريال لمواجهة استهلاك المياه تدفع عن طريق المنظمة لمؤسسة المياه بالإضافة إلى زيادة دعم مركز الأورام وتزويده بالأدوية الضرورية.



وأشار إلى أن المنظمة تدرس آلية الإنتقال إلى استخدام الطاقة البديلة كمصدر لتوفير التيار الكهربائي للتخفيف من استهلاك الديزل في توليد الكهرباء.



كما أكد الدكتور نيفيو ذجاريا أن المنظمة ستدعم قطاع خدمات النساء والولادة من خلال تجهيز مراكز طوارئ توليدية في خمسة مستشفيات في المحافظة.



إلى ذلك قام ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس الهيئة بزيارة لمركز طوارئ الأطفال ومركز معالجة سوء التغذية ومركز مكافحة مرض الدفتيريا.. واستمع من القائمين إلى شرح عن الجهود التي تبذل في تلك المراكز للاستمرار في تقديم خدماتها الطبية والإنسانية للمرضى.



حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ومدير التحصين بمنظمة الصحة العالمية بصنعاء الدكتور جاقد إقبال ومدير صحة البيئة بالمنظمة المهندس عبد الملك مفضل ومدير المنظمة بالحديدة الدكتور أحمد الصوفي ومنسق الطوارئ بمكتب المنظمة بالحديدة الدكتور عبد الله سالم ومنسقة التغذية الدكتورة ميسون السقاف.

سبأ