مناقشة ترتيب مشاركة مديرية الظهار بإب في الذكرى الثالثة للصمود [24/مارس/2018] إب - سبأ:

ناقش لقاء بمديرية الظهار بإب اليوم برئاسة وكيل المحافظة إسماعيل سفيان، ترتيبات مشاركة أبناء المديرية في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الإثنين المقبل.



وفي اللقاء أكد الوكيل سفيان أهمية مشاركة مديريات المحافظة في فعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود .. مبينا أن الجان المكلفة باستقبال الحشود جاهزة للإنطلاق للعاصمة صنعاء.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للتحشيد بصورة فاعلة في أوساط المجتمع للمشاركة في هذه الفعالية كرسالة قوية للعدوان بصمود اليمنيين وثباتهم.



فيما استعرض أمين محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني ومحمد المساوى الترتيبات المنفذة بشان مشاركة أبناء المديرية في الفعالية المركزية.

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