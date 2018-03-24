محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل همدان ونهم تستكمل ترتيبات المشاركة في الذكرى الثالثة من الصمود صنعاء - سبأ:

استكملت قبائل نهم وهمدان بمحافظة صنعاء ترتيبات المشاركة في في الفعالية المركزية لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



وأكدت قبائل همدان في لقاء قبلي موسع اليوم أهمية المشاركة في الفعالية المركزية بميدان السبعين بصنعاء يوم الاثنين 26 مارس وإرسال رسالة للعالم باستمرار ثبات اليمنيين.



وفي اللقاء أعتبر قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد يحيي الحاوري ووكيل المحافظة عاطف مصلي ومدير مديرية همدان صادق ردمان ، المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية إحدى جبهات الصمود في مواجهة العدوان.. مثمنين تفاعل ابناء همدان ونهم في المشاركة في إحياء هذه الذكرى.



إلى ذلك جدد مشائخ ووجهاء وأبناء نهم التأكيد على المشاركة في الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بميدان السبعين.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة شايف عاصم وأمين عام محلي نهم يحيي العذري والمشائخ والوجهاء ثمن وكيل المحافظة ناجي الأعوج ومدير المديرية راجح الجرادي ورئيس لجنة الحشد والتعبئة بالمديرية العقيد عبدالسلام عامر التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء المديرية في سبيل الدفاع عن الوطن .



وأكدوا أهمية شحذ الهمم وتضافر الجهود لتحقيق الهدف المنشود من إحياء الفعالية المركزية والحرص على التواجد في طليعة الصفوف بميدان السبعين.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ