محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بعزلة بني سيف في القفر بإب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود إب - سبأ:

نظم بعزلة بني سيف مديرية القفر محافظة إب اليوم لقاء قبلي بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان .



وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية القفر حسن القحيف أشار وكيل المحافظة راكان النقيب إلى أن تحالف العدوان ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام ، مؤكدا أن استمرار صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان .



وثمن دور أبناء مديرية القفر في رفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره ودعا الوكيل النقيب الجميع للمشاركة في الفعالية الكبرى بالعاصمة صنعاء تتويجا لصمود الشعب اليمني وثباته على مدى ثلاثة أعوام .

سبأ [24/مارس/2018]سبأ