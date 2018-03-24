محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمديرية شبام بمرور ثلاثة أعوام من الصمود المحويت - سبأ:

أقيمت بمديرية شبام محافظة المحويت اليوم فعالية توعوية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.



وفي الفعالية التي حضرها مدير عام المديرية ناشر حامس ومشائخ ووجهاء وأعيان المديرية .. ألقيت كلمات أكدت على أهمية المشاركة الفاعلة يوم 26 مارس في فعاليات ثلاثة أعوام من الصمود بوجه العدوان.



وأشار وكيل أول محافظة المحويت عبدالله الحمزي، إلى أن الشعب اليمني أكثر تماسكا وصلابة واصطفاف بعد ثلاثة أعوام من العدوان والحصار.



وأشاد بمواقف أبناء مديرية شبام دورهم في رفد بجبهات العزة والشرف بالرجال والمال والعتاد.



تخلل الفعالية قصائد شعرية وفقرات متنوعة أكدت على أهمية الاحتشاد في ميدان السعبين.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ