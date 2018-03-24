محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات مشاركة مكتب الشؤون الاجتماعية في الذكرى الثالثة للصمود صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم ضم مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش ومدراء الإدارات وموظفي المكتب، ترتيبات المشاركة في فعالية الذكرى الثالثة من الصمود بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.



وأكد الاجتماع الذي حضره مشرف دور الرعاية الاجتماعية، أهمية المشاركة في الفعالية كتأكيد على وحدة الشعب اليمني وصموده في مواجهة العدوان ومخططاته.



وحث مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة الجميع على المشاركة في فعالية ٢٦ مارس بما يعزز من عوام الصمود في مواجهة العدوان وقوى الاستكبار.



وأشاد بصمود قيادة وموظفي مكتب الشئون الاجتماعية خلال الفترة الماضية .. لافتا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية لإيصال رسالة للعالم باستمرار ثبات اليمنيين.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ