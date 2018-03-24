محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تحسين وتحصيل الإيرادات بصندوق النظافة بصعدة صعدة - سبأ:

ناقش مجلس ادارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر آلية تحسين و تحصيل الموارد المالية الخاصة بالصندوق .



واستعرض الاجتماع تقرير مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد البعداني عن حجم ايرادات الصندوق خلال الستة أشهر الماضية والنفقات الفعلية الضرورية خلال تلك الفترة والصعوبات التي تواجه سير العمل والمتمثلة بنقص المعدات والآلات .



كما ناقش الاجتماع موازنة الصندوق 2018م، وأقر شراء ثلاث معدات لدعم نشاط الصندوق في عملية النظافة والتحسين .



وفي الإجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة صالح عقاب وعبيد احسن عبيد ومحمد كعيبة ومستشار المحافظة علي حسين الحوثي اكد المحافظ عوض اهمية تحسين مستوى الاداء لنظافة عاصمة المحافظة كونها وجه المحافظة .



وشدد على ضرورة تفعيل آلية ايرادات الصندوق ورفع مستوى التحصيل ،مشيدا بصمود مكتب صندوق النظافة والتحسين ادارة وفنيين وعمال نظافة وعلى مدى ثلاثة اعوام من الصمود في وجه العدوان السعودي الامريكي على اليمن عامة ومحافظة صعدة خاصة .

سبأ [24/مارس/2018]سبأ