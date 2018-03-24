محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة توسعة وترميم مستشفى برط الريفي بالجوف الجوف - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الجوف اليوم برئاسة المحافظ سام الملاحي مشروع توسعة وترميم مستشفى برط الريفي بمديرية برط العنان.



واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة مستشفى ٢٦ سبتمبر الدكتور خالد الشعباني ومديري مكتبي الصحة والمالية التقرير المقدم من اللجنة التي تم تكليفها من قبل المحافظ لتقييم العمل الصحي بالمستشفى ومدى تقديمه للخدمات الطبية ودراسة ما يحتاجه المستشفى من أعمال صيانة وترميم ورفعه لمستشفى عام بالمحافظة لإستقبال الحالات المرضية المختلفة .



وأقر المجتمعون مخاطبة وزارة الصحة بفتح فروع لجميع البرامج بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم له خاصة الأجهزة الطبية والأدوية والنفقات التشغيلية وتأهيل الكادر الطبي من خلال دورات تدريبية في جميع التخصصات ، وكذا إعتماد نسبة من برنامج الإمداد الدوائي .



وأكد الاجتماع ضرورة عقد إجتماع مع منسقي المنظمات الدولية المهتمة بالجانب الصحي لتقديم تقرير اللجنة لهم بهدف إيجاد تمويل لاستكمال ترميم المستشفى وتوسعته وتأهيله ليصبح مستشفى عام للمحافظة .



وكلف الإجتماع لجنة خاصة من المهندسين المختصين لرفع تكلفة الترميم وإعداد جداول كميات ليتم تكليف مقاول للبدء بالعمل.



وتم تشكيل لجنة لعمل خارطة صحية للاحتياجات من الترميم والأدوية والأجهزة على مستوى المحافظة.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ