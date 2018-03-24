عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا ثانيا على صلة بهجوم وقع جنوب غرب البلاد باريس – سبأ :



قال مصدر قضائي اليوم السبت إن الشرطة اعتقلت شخصا ثانيا يعتقد بأنه على صلة بهجوم وقع في جنوب غرب فرنسا امس الجمعة وأودى بحياة أربعة أشخاص.



وذكر المصدر أن المعتقل الثاني شاب من مواليد عام 2000 وهو من أصدقاء المسلح رضوان لقديم البالغ من العمر 25 عاما.



وقال مدع فرنسي إن الشرطة اعتقلت امرأة على صلة بالمهاجم يوم الجمعة.



وقام لقديم باحتجاز رهائن داخل متجر امس الجمعة بعد ان أطلق النار على الشرطة.



وأعلنت فرنسا اليوم السبت أن شرطيا، بادل نفسه مع أحد الرهائن، توفي متأثرا بجروح اصيب بها خلال الهجوم.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ