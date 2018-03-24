محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في برط العنان بالجوف الجوف - سبأ:

نظم القطاع التربوي بمديرية برط العنان محافظة الجوف اليوم وقفة إحتجاجية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي .



وألقيت في الوقفة كلمات من مدير مكتب التربية بالمحافظة الدكتور صالح المياح ومدير المديرية أبومراد شريفة .. أكدت أهمية إحياء الذكرى الثالثة للصمود وإبراز جرائم العدوان بحق المدنيين واستهدافه للبنى التحتية والمدارس والمنشآت التعليمية.



وأشارت الكلمات إلى ضرورة المشاركة الفاعلة لأبناء مديرية برط العنان في الفعالية المركزية بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .

سبأ [24/مارس/2018]سبأ