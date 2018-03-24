ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 07:06:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
وقفة بعزلة بني سيف في القفر بإب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
فعالية بمديرية شبام بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
مناقشة ترتيبات مشاركة مكتب الشؤون الاجتماعية في الذكرى الثالثة للصمود
مناقشة آلية تحسين وتحصيل الإيرادات بصندوق النظافة بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في برط العنان بالجوف
[24/مارس/2018]
الجوف - سبأ:
 نظم القطاع التربوي بمديرية برط العنان محافظة الجوف اليوم وقفة إحتجاجية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي .

وألقيت في الوقفة كلمات من مدير مكتب التربية بالمحافظة الدكتور صالح المياح ومدير المديرية أبومراد شريفة .. أكدت أهمية إحياء الذكرى الثالثة للصمود وإبراز جرائم العدوان بحق المدنيين واستهدافه للبنى التحتية والمدارس والمنشآت التعليمية.

وأشارت الكلمات إلى ضرورة المشاركة الفاعلة لأبناء مديرية برط العنان في الفعالية المركزية بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة بعزلة بني سيف في القفر بإب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
فعالية بمديرية شبام بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
مناقشة ترتيبات مشاركة مكتب الشؤون الاجتماعية في الذكرى الثالثة للصمود
مناقشة آلية تحسين وتحصيل الإيرادات بصندوق النظافة بصعدة
مناقشة توسعة وترميم مستشفى برط الريفي بالجوف
رئيس الوزراء يشارك وزارة التربية فعالية "التعليم ثلاث سنوات من الصمود "
لقاء موسع بصعفان يناقش الاستعدادات للمشاركة في الذكرى الثالث من الصمود
رئيس جامعة حجة يفتتح معرضا لصور جرائم العدوان للثلاثة الأعوام الماضية
فعالية ثقافية وافتتاح معارض بعمران بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
سمنار علمي بكلية الطب بجامعة إب
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[24/مارس/2018]
استشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بالحديدة
[24/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة حمالة بلحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by