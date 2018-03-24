محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بصعفان يناقش الاستعدادات للمشاركة في الذكرى الثالث من الصمود صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء موسع اليوم بصنعاء برئاسة وكيل القطاع الغربي احمد الصماط استعدادات مديرية صعفان للمشاركة في إحياء الذكرى الثالثة من الصمود.



وفي اللقاء الذي حضره قيادة وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان، اشاد الوكيل الصماط بتضحيات أبناء صعفان في مواجهة العدوان.. لافتا الى اهمية تضافر الجهود ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال والغذاء.



واعتبر المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية يوم الاثنين المقبل بميدان السبعين واجب وطني واقل ما يمكن تقديمه وفاءا وعرفانا بما يقدمه المرابطين في جبهات الصمود دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



فيما اشار مدير المديرية منير الكبسي والمشائخ والأعيان إلى أهمية الجهوزية الكاملة ليس فقط للمشاركة في إحياء الذكرى الثالثة من الصمود بل لرفد الجبهات بالرجال والعتاد والغذاء.. لافتين إلى أن أبناء صعفان سيكونون في طليعة الصفوف في ميدان السبعين يوم 26 مارس.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ