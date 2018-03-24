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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 07:06:38م
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رئيس جامعة حجة يفتتح معرضا لصور جرائم العدوان للثلاثة الأعوام الماضية
[24/مارس/2018]
حجة  - سبأ:
افتتح رئيس جامعة حجة الدكتور رضوان الرباعي اليوم بكلية التربية والعلوم الإنسانية معرض الصور لجرائم العدوان الأمريكي السعودي خلال الثلاثة الأعوام الماضية .

تضمن المعرض الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي العشرات من الصور الفوتغرافية التي وثقت مئات المجازر الوحشية التي إرتكبها العدوان بحق أبناء اليمن ، كما وثقت تدمير العشرات من المنشآت التعليمية و الطبية و الاثرية والرياضية والخدمية فضلا عن منازل المواطنين والممتلكات الخاصة في عموم المحافظات.

وفي التدشين الذي حضره عميد كلية التربية الدكتور عبده سحلول والأمين العام المساعد للجامعة عبدالله حربي و عدد من الأكاديميين والإداريين وطلاب الجامعة اشار الدكتور الرباعي إلى أن المعرض يأتي في إطار أنشطة وفعاليات الجامعة المتعلقة بمرور ثلاثة اعوام من العدوان.

وأكد رئيس جامعة حجة أهمية هذه المعارض في تعرية العدوان الأمريكي السعودي وفضح جرائمه الوحشية وما يرتكبه من حرب إبادة ضد أبناء الشعب اليمني .

وقال " ما شاهدناه من صور في المعرض تدل بما لا يدع مجال للشك ان النظام السعودي ومن تحالف معه من بغاة الأرض ارتكبوا جرائم حرب ضد الانسانية في اليمن ولم يكتفوا بذلك بل إنه استهدفوا كل مقومات الحياة فيه" .

واضاف "أن الشعب اليمني بصبره وثباته وتحت قيادته الحكيمة اثبت للعالم اجمع انه قادر بعون الله على الدفاع عن نفسه ووطنه ومواصلة ذلك حتي اخر قطره من دمائه الطاهرة الزكية ".

ونوه الدكتور رضوان الرباعي أن هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات تمثل رسالة للمعتدين وللمجتمع الدولي بأسره ان ابناء اليمن سيظلون صامدون وثابتون اعوام بعد اعوام وأنهم كلما استمر العدوان في استهدافه لبلاهم كلما زادهم ذلك صمودا واستبسالا وثبات .

ودعا كل منتسبي الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري الاثنين المقبل بميدان السبعين كواجب وطني واخلاقي ... مثمنا جهود الكادر الاكاديمي والإداري الذين بادروا بالنزول الميداني للمديريات للمشاركة في عمليه التحشيد لهذه الفعالية الوطنية .

سبأ
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