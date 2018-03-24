محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ثقافية وافتتاح معارض بعمران بمرور ثلاثة أعوام من الصمود عمران - سبأ:

نظم مكتب الثقافة بمحافظة عمران اليوم صباحية شعرية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.



وفي الفعالية التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس وعضو مجلس النواب أحمد العقاري ومسئول التلاحم القبلي في المحافظة وعدد من المثقفين والسياسيين والأكاديميين بالمحافظة .. ألقيت قصائد للشعراء أمين الجوفي وضيف الله سلمان وأحمد درهم المؤيد ويحيى الرباحي وسليم العموش، جسدت الصمود الأسطوري للشعب اليمني خلال ثلاث سنوات من العدوان.



ودعا الشعراء في قصائدهم إلى تعزيز الاصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا . حاثين أبناء المحافظة على الاحتشاد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين القادم.



إلى ذلك افتتح محافظ عمران ووكيل المحافظة أمين فراص معرض صور حول جرائم العدوان التي طالت المدنيين ومقومات البلاد ومقدراته في مختلف المحافظات، نظمه مكتب الثقافة ويستمر أسبوعين ضمن الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



يتضمن عشرات الصور الفوتوغرافية والمجسمات وللوحات التشكيلية التي وثقت جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، كما وثقت ما دمره العدوان من منشآت أثرية وطبية وتعليمية ورياضية وخدمية في مختلف المناطق .



وأشار المحافظ جعمان إلى أهمية المعرض في كشف جرائم العدوان وما ارتكبه ولا يزال من مجازر وحرب إبادة شاملة ضد الشعب اليمني.



وأشاد بجهود قيادة مكتب الثقافة والعاملين والفنانين التشكيليين بالمحافظة في توثيق الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان في مختلف المحافظات.



حضر افتتاح المعرض مدراء المكاتب التنفيذية ومدير مديرية عمران مطهر الدرة وقيادات السلطة المحلية .

سبأ [24/مارس/2018]سبأ