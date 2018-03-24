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سمنار علمي بكلية الطب بجامعة إب
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سمنار علمي بكلية الطب بجامعة إب
[24/مارس/2018]
إب - سبأ:
 نظمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب اليوم جلسة سمنار علمي خاص بالإصابات الطعنية لغشاء القلب.

وفي الجلسة التي قدم فيها طلبة المستوى الثاني من قسم الطب البشري بالكلية عدد من أوراق العمل .. أشاد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب بحرص الكلية على التقدم في العملية التعليمية للفصل الثاني من العام الجامعي ومستوى التميز في التحصيل العلمي لدى منتسبي الكلية بقسميها الطب البشري والمختبرات .

ونوه بالجهود التي بذلتها قيادة الكلية وكادرها منذ مطلع العام الجامعي الثاني والذي يؤكد أن البناء يتم وفقاً لأسس علمية سليمة ومدروسة.

من جانبه أكد عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري أن هذه السمنارات تعمل على توسيع مدارك الطلبة وتمكنهم من التعمق في البحث عن المعرفة تحت إشراف كادر الكلية المتخصص وخاصة في العناوين ذات الصلة بإحتياجات المجتمع من خلال النقاشات والحوارات التي تتم بإدارة كوادر مختصة .

وأشار إلى أن الهدف من هذه السمنارات العلمية تسهيل مهام طلبة الكلية المجتمعي المصاحب لتحصيلهم العلمي.

حضر السمنار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي وعميد مركز التطوير الدكتور نعمان فيروز ورئيس نقابة الأطباء الدكتور عبدالغني غابشة ونائب عميد الكلية الدكتور سنية القرمطي ومدير شؤون الطلبة في الكلية وليد غانم.

سبأ
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