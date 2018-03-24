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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 06:20:36م
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قطاع التعليم بإب يستكمل تحضيراته للمشاركة في ذكرى الصمود
[24/مارس/2018]
إب - سبأ:
 استكمل قطاع التعليم بمحافظة إب تحضيرات المشاركة في الفعالية المركزية للذكرى الثالثة للصمود بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين القادم .

واستعرض اللقاء الموسع للقيادات التربوية والتعليمية والتعليم الفني والمعاهد المهنية والتقنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية والجامعات والمدارس الحكومية والأهلية بمحافظة إب اليوم ، مجمل النقاط الموضوعة في خطة السير والتجمع وأنطلاق الحشد الجماهيري للعاصمة صنعاء .

وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار " ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان ثمن وكيل المحافظة لشئون التعليم صادق حمزة الجهود المبذولة في هذا الصدد لتشريف محافظة إب في هذه التظاهرة الوطنية الكبرى .

واشار إلى اهداف المشاركة في إيصال رسالة للعالم بمظلومية الشعب اليمني وصموده ورفضة للعدوان المستمر منذ ثلاث سنوات .


من جانبه أوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي عزم الجهات التعليمية بمختلف تخصصاتها واتجاهاتها المشاركة الفاعلة في الفعالية باعتبارها واجب وطني.

بدوره ثمن صالح حاجب صمود الجبهة التعليمية والتربوية ..مبينا أن المشاركة الواسعة في ذكرى الصمود الثالثة دليل قاطع على توحد الجبهة الداخلية ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية .

حضر اللقاء مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني محمد الجعشني ومدير مديرية بعدان محمد الأشول ونائب مدير مكتب التربية محمد لطف المتوكل ورئيس نقابة المهن التربوية محمد الخيرات ورؤساء الشعب بمكتب التربية ومدراء المراكز التعليمية بالمحافظة .

سبأ
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