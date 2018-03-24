محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الدفاع يطلع على الترتيبات بميدان السبعين لفعالية الذكرى الثالثة للصمود صنعاء - سبأ:

أطلع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي اليوم، على الاستعدادات بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والتجهيزات الجارية لفعالية الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان الاثنين القادم.



واستمع اللواء العاطفي من القائمين والجهات المعنية، إلى إيضاح حول سير الاعداد والتجهيزات والترتيبات الأمنية والمرورية الجارية بوتيرة عالية، لاستقبال الحشود الجماهيرية التي سيحتضنها ميدان السبعين يوم 26 مارس الجاري.



وعبر وزير الدفاع عن الشكر للجهود المبذولة لإقامة هذه الفعالية الجماهيرية بما يليق بعظمتها ومكانتها في تاريخ الشعب اليمني وبصموده في وجهه العدوان على مدى ثلاث سنوات.



وحث الجميع على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفقا للخطة المرسومة وبما يكفل نجاح الفعالية الجماهيرية الكبرى التي سيدشن بها الشعب اليمني العظيم العام الرابع من الصمود الاسطوري وهو في أوج قوته وصموده.



رافق وزير الدفاع خلال الزيارة، مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية اللواء صالح الشاعر ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ومدير العلاقات العامة أحمد الماوري ومدير الدائرة القانونية العميد محمد العظيمة.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ