ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 06:20:36م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
لقاء موسع بصعفان يناقش الاستعدادات للمشاركة في الذكرى الثالث من الصمود
رئيس جامعة حجة يفتتح معرضا لصور جرائم العدوان للثلاثة الأعوام الماضية
فعالية ثقافية وافتتاح معارض بعمران بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
سمنار علمي بكلية الطب بجامعة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة في الإسكندرية بمصر
[24/مارس/2018]
القاهرة – سبأ :
اعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل شرطي وأصابة أربعة آخرين اليوم السبت في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية الساحلية.

وذكرت الوزارة في بيان أن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة على جانب طريق انفجرت "أثناء مرور مدير أمن (محافظة) الإسكندرية مستقلا سيارته".

وأضاف البيان "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق".

وقال شهود عيان إن الانفجار هز منطقة رشدي بشرق الإسكندرية وإن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روسيا: أكثر من 105 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية السورية
ماليزيا تعلن عن تفكيك خلية لـ(داعش) خططت لمهاجمة معابد غير المسلمين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم برطعة ويداهم عدة منازل..وعشرات الإصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق خلال اقتحامه مدينة قلقيلية
وفاة ضابط بادل نفسه مع أحد الرهائن في هجوم على متجر بفرنسا
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وفاة فتاة متأثرة بطلق ناري من زميل لها في مدرسة بولاية ماريلاند الامريكية
إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة
ترامب يعين أحد المحافظين المتشددين مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض
منظمة العفو الدولية تنتقد تسليح الولايات المتحدة وبريطانيا تحالف العدوان السعودي
إصابة أربعة متطوعين من الهلال الأحمر السوري ومدنيين شرق دمشق
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[24/مارس/2018]
استشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بالحديدة
[24/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة حمالة بلحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by