عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة في الإسكندرية بمصر القاهرة – سبأ :

اعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل شرطي وأصابة أربعة آخرين اليوم السبت في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية الساحلية.



وذكرت الوزارة في بيان أن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة على جانب طريق انفجرت "أثناء مرور مدير أمن (محافظة) الإسكندرية مستقلا سيارته".



وأضاف البيان "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق".



وقال شهود عيان إن الانفجار هز منطقة رشدي بشرق الإسكندرية وإن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ