محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .



جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة الوطنية بصورة عامة ودور مشائخ ووجهاء محافظة صنعاء ومنهم مشائخ بني ضبيان في التعاطي مع هذه المتغيرات وبما يعزز من وحدة الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان .



وفي اللقاء أعرب الرئيس الصماد عن سعادته بلقاء مشائخ ووجهاء بني ضبيان في إطار اللقاءات التي يجريها مع المشائخ والوجهاء من مختلف المحافظات .



وقال " كنا قد التقينا مع عدد من مشائخ بني ضبيان إلا أننا حريصون على استمرار التواصل معكم لتلمس الهموم والمشاكل للوقوف معا لمعالجتها وتقديم ما يمكن للدولة من تقديمه من خدمات وتلبية احتياجات مناطقكم وفق المتاح ".



وأشار إلى أن اليمن يمر بظروف صعبة واستثنائية، يتطلب من الجميع اليقظة باعتبار ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على الدولة أو حزب معين أو مكون أو قبيلة بذاتها، لكن الأمر يتطلب من الجميع استشعار المسؤولية كل من موقعه.



وأضاف " الحفاظ علی البلد وتلاحم الجبهة الداخلية وتماسكها واجبنا جميعا، خصوصا وأن العدوان وأدواته في وضع صعب هذه الأيام وصفوفهم بدأت بالإنهيار والجيش واللجان الشعبية يحققون الانتصار تلو الانتصار ووحدة صفنا تعزز يوما بعد آخر ".



فيما اعتبر عدد من الحاضرين من مشائخ بني ضبيان هذا اللقاء فرصة لإيصال هموم أبناء المديرية للقيادة السياسية .. مثمنين الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في تطبيع الأوضاع بما يشد أزر أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والبطولة.



وأكدوا أن قبائل بني ضبيان وخولان عامة لا يمكن أن تكون إلا في صف الوطن وفي خطوط الدفاع عنه ضد الغزاة والطامعين ومرتزقتهم، مهما كانت التبعات .. مشيرين إلى ما قدمته قبائل بني ضبيان وخولان من قوافل الشهداء والجرحى ولا يزال المدد مستمر حتى تحقيق النصر للشعب اليمني .



كما أكدوا الحرص على رفد جهود الدولة وأبطال الجيش واللجان الشعبية بكل ما يمتلكونه من عدة وعتاد تضاف إلى عدة الدولة وعتادها في المعركة مع العدوان .



وأشار المتحدثون إلى أن المواطن اليمني بشكل عام يعي ويدرك من هم أعدائه ومن يعملون علی استهداف وتخريب مصالحه وتدمير بلده .



وقالوا " لا يشرفنا ولا يشرف أي يمني إلا أن يكون في موقف الحق وخندق الدفاع عن الوطن بعيدا عن االإغراءات مهما كانت وقد عرضت علينا الكثير منها لكننا لا يمكن أن نتزحزح عن موقفنا إلی جانب بلدنا وشعبنا ولن نفرط في ذرة من ترابنا وهذا واجبنا".



وخلال اللقاء ألقى الشاعر حسين بن حسين سعيد شدليق قصيدة شعرية، عبرت عن أهمية تماسك الجبهة الداخلية وحرص قبائل بني ضبيان وخولان على أن يكونوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن في مواجهة العدوان.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ