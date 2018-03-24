ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 06:25:46م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
لقاء موسع بصعفان يناقش الاستعدادات للمشاركة في الذكرى الثالث من الصمود
رئيس جامعة حجة يفتتح معرضا لصور جرائم العدوان للثلاثة الأعوام الماضية
فعالية ثقافية وافتتاح معارض بعمران بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
سمنار علمي بكلية الطب بجامعة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استعراض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان حصر المنشآت السياحية بالحديدة
[24/مارس/2018]
الحديدة  - سبأ:
 استعرض وزير السياحة ناصر باقزقوز ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجان من وزارتي السياحة والمالية للنزول الميداني للمحافظة لحصر المنشآت السياحية والفندقية.

وفي اللقاء أشار الوزير باقزقوز إلى أن اللجان ستتولى حصر كافة الأوعية الإيرادية السياحية والرسوم المحددة قانونا ليتم تحصيلها عبر وزارة السياحة ومكاتبها وفق آليات التحصيل المتبعة والسبل الكفيلة بتجاوز أي صعوبات في تحصيل الموارد.

ولفت إلى ضرورة متابعة موارد السياحة وتنميتها وتحديد مقومات ومناطق الجذب السياحي ووضع مقترحات من شأنها تحصيل وتنمية الموارد والرسوم المحددة وتنشيط السياحة الداخلية وتحفيز أصحاب المنشآت السياحية على تحسين مستوى الخدمات التي يقدمونها.

وأكد أن نجاح عمل اللجان في المحافظة سيكون منطلقا للتعميم على باقي المحافظات بما يكفل الحفاظ على موارد القطاع السياحي الذي يزخر به اليمن في مختلف المجالات.

من جانبه اعتبر محافظ الحديدة، تشكيل اللجان خطوة في الإتجاه الصحيح لتحصيل إيرادات الدولة من القطاع السياحي بعد أن كانت مهدورة خلال الفترة الماضية.

وأكد استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة وبما يضمن نجاحها على طريق إنشاء قاعدة بيانات يتم الرجوع إليها .

حضر اللقاء وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل وزارة السياحة إياد الشوافي ووكلاء المحافظة علي قشر وأحمد دهموس ومجدي الحسني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
لقاء موسع بصعفان يناقش الاستعدادات للمشاركة في الذكرى الثالث من الصمود
رئيس جامعة حجة يفتتح معرضا لصور جرائم العدوان للثلاثة الأعوام الماضية
فعالية ثقافية وافتتاح معارض بعمران بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
سمنار علمي بكلية الطب بجامعة إب
قطاع التعليم بإب يستكمل تحضيراته للمشاركة في ذكرى الصمود
ندوة عن دور الأحزاب السياسية في تعزيز عوامل الصمود ومواجهة العدوان
وزير الدفاع يطلع على الترتيبات بميدان السبعين لفعالية الذكرى الثالثة للصمود
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
فعالية بجامعة صنعاء بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان
ورشة عمل للتعريف بالأمراض السارية بمحافظة الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[24/مارس/2018]
استشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بالحديدة
[24/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة حمالة بلحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by