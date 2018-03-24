محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان حصر المنشآت السياحية بالحديدة الحديدة - سبأ:

استعرض وزير السياحة ناصر باقزقوز ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجان من وزارتي السياحة والمالية للنزول الميداني للمحافظة لحصر المنشآت السياحية والفندقية.



وفي اللقاء أشار الوزير باقزقوز إلى أن اللجان ستتولى حصر كافة الأوعية الإيرادية السياحية والرسوم المحددة قانونا ليتم تحصيلها عبر وزارة السياحة ومكاتبها وفق آليات التحصيل المتبعة والسبل الكفيلة بتجاوز أي صعوبات في تحصيل الموارد.



ولفت إلى ضرورة متابعة موارد السياحة وتنميتها وتحديد مقومات ومناطق الجذب السياحي ووضع مقترحات من شأنها تحصيل وتنمية الموارد والرسوم المحددة وتنشيط السياحة الداخلية وتحفيز أصحاب المنشآت السياحية على تحسين مستوى الخدمات التي يقدمونها.



وأكد أن نجاح عمل اللجان في المحافظة سيكون منطلقا للتعميم على باقي المحافظات بما يكفل الحفاظ على موارد القطاع السياحي الذي يزخر به اليمن في مختلف المجالات.



من جانبه اعتبر محافظ الحديدة، تشكيل اللجان خطوة في الإتجاه الصحيح لتحصيل إيرادات الدولة من القطاع السياحي بعد أن كانت مهدورة خلال الفترة الماضية.



وأكد استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة وبما يضمن نجاحها على طريق إنشاء قاعدة بيانات يتم الرجوع إليها .



حضر اللقاء وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل وزارة السياحة إياد الشوافي ووكلاء المحافظة علي قشر وأحمد دهموس ومجدي الحسني.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ