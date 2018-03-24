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فعالية بجامعة صنعاء بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 نظمت جامعة صنعاء اليوم فعالية خطابية في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.

وفي الفعالية التي نظمتها الجامعة وومعهد الشوكاني والملتقى الأكاديمي والإداري، دعا رئيس الجامعة الدكتور أحمد دغار، منتسبي الجامعة إلى تمثيلها بجميع مكوناتها في الحشد الجماهيري الذي سيقام الأثنين المقبل في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .

وأشار إلى أهمية مشاركة الأكاديميين ومنتسبي الجامعة والطلاب في الاحتشاد الجماهيري بميدان السبعين لإيصال رسالة للعالم باستمرار صمود وثبات الشعب اليمني.

وأشاد رئيس جامعة صنعاء بالصمود الأسطوري للجيش واللجان الشعبية وما يسطروه من ملاحم بطولية في مختلف جبهات العزة والكرامة والشرف.

والقيت كلمات من قبل رئيس لجنة الحشد أحمد البشري، وعميد كلية التربية الدكتور عبدالله النهاري، وعلي يحيى شرف الدين، دعت في أبناء الشعب اليمني إلى التفاعل والمشاركة في الفعالية التي ستقام بمرور ثلاث سنوات من الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

واشادت الكلمات بالملاحم البطولية التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع البطولة والشرف للدفاع عن عزة وكرامة الوطن .. مشيرة إلى أن الشعب اليمني يدشن العام الرابع من العدوان بشموخ وانتصارات يحققها الجيش واللجان الشعبية وكذا القوة الصاروخية.

سبأ
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