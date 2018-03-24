محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل للتعريف بالأمراض السارية بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ:

نظمت مؤسسة التنمية المستدامة بالحديدة ورشة عمل خاصة بالتعريف بالأمراض السارية وتشخيصها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



تهدف الورشة الى تعريف 54 مشارك ومشاركة من تسعة مراكز صحية بمديريتي باجل والمراوعة بالأمراض السارية وتشخيصها بشكل مؤكد ، بالإضافة إلى التعريف بمرض الخناق وطرق التعامل معه طبيا وكيفية التوعية بين أوساط المجتمع .



وفي الافتتاح أشار محافظ الحديده حسن أحمد الهيج إلى أهمية هذه الورشة في تطوير تحسين طرق مكافحه الأمراض السارية في المحافظ ومنها الكوليرا والدفتيريا .



وأكد اهمية تعاون الجميع في مكافحه هذه الأمراض الفتاكة والقاتلة .. مشددا على ضرورة نشر التوعية الصحية من خلال المراكز الصحية والمدارس والمجمعات السكانية.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ