عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماليزيا تعلن عن تفكيك خلية لـ(داعش) خططت لمهاجمة معابد غير المسلمين كوالالمبور – سبأ :

أعلنت السلطات الماليزية اعتقال 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم (داعش) كانت تخطيط لشن هجمات على معابد غير المسلمين وأماكن أخرى بالبلاد.



وذكرالمفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون في بيان اليوم أن قوات الأمن نفذت عددا من العمليات في فترة 27 فبراير - 15 مارس الجاري أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص في ولاية جوهور جنوب البلاد، فيما تم إلقاء القبض على الرجل السابع ذي الجنسية الفلبينية في ولاية صباح بجزيرة بورنو.



وأضاف هارون أن المعتقلين في ولاية جوهور ينتمون لـ(داعش) وبينهم المتزعم والعقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية المحلية والذي قام بتجنيد عناصر جدد فيها.



وخلال السنوات القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الماليزية مئات الأشخاص للاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية ومتطرفة.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ