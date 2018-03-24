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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 05:43:01م
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محافظ ذمار يدشن حملة التشجير للموسم الحالي بمدنية ذمار
[24/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
 دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي،اليوم حملة التشجير للموسم الزراعي 2018م التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

وخلال التدشين التي بدأت من المدخل الشمالي للمدينة ،أشار المحافظ المقدشي إلى ضرورة الاهتمام بعملية التشجير وخلق بيئة خضراء تعزز من المظهر الجمالي للمدينة والاهتمام بتشجير الحدائق والمتنفسات العامة والجزر الوسطية للشوارع وبما يتناسب والمكانة الحضارية والتاريخية للمدينة.

وثمن جهود صندوق النظافة والتحسين في الحفاظ على الوضع البيئي من خلال تكثيف اعمال النظافة وتدشين موسم التشجير بغرس الأشجار وإزالة المخلفات وبما يسهم في الحد من انتشار الامراض والأوبئة .

بدوره أشار مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس محمد شرف عباد الى ان موسم التشجير يأتي كتقليد سنوي في إطار الاهتمام بالبيئة والنظافة وإضفاء المظهر الجمالي ونشر الوعي في أوساط المواطنين بأهمية المبادرة في غرس الاشجار وزيادة المساحات الخضراء في اطار المدينة لما لذلك من اثر بيئي وصحي وجمالي.

وبين ان حملة التشجير للموسم الحالي تستهدف غرس 1000 شجرة على مستوى الجزر الوسطية في كافة الشوارع والأحياء وحدائق مدينة ذمار.. داعيا الجميع الى التعاون والتفاعل مع الجهود التي يبذلها صندوق النظافة في اعمال ورفع المخلفات وزرع الاشجار والحفاظ عليها.

حضر التدشين مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي ، ونائب مدير صندوق النظافة للشؤون الفنية علي الحمادي.

سبأ
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