محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الامتحانات النظرية النصفية بجامعة 21 سبتمبر صنعاء - سبأ:

دشن محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ومعه وكيلا المحافظة يحيي محسن جمعان ويحيي الكول اليوم الامتحانات النظرية لنصف العام الدراسي في جامعة 21 سبتمبر.



واستمع المحافظ قطينة ووكيلا المحافظة ومعهم وكيل محافظة البيضاء حسين الحسني من رئيس الجامعة الدكتور ياسر عبدالمغني الى شرح حول الية الامتحانات والطريقة الإلكترونية المتبعة في عملية الرقابة والتصحيح.



وأشاد المحافظ قطينة بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والأداء والانضباط في الجامعة والتطور الذي تشهده .. معتبرا التطور الملموس إنجاز كبير وإبداع سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ونوه بالدور الكبير الذي سيشكله تخرج الخريجين من كافة الكليات من قفزة ورفد للقطاع الصحي بالمحافظة بشكل خاص .. حاثا الطلاب على بذل المزيد من الجهود للحصول على المراكز المتقدمة.



ودعا محافظ صنعاء رئاسة وعمادة الجامعة والكادر الاكاديمي وكافة الطلاب والطالبات للمشاركة في إحياء الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بميدان السبعين الاثنين 26 مارس لإيصال رسالة صمود وثبات للعالم من كافة فئات المجتمع.



فيما اشار امين عام الجامعة غالب حميد الى ان قوام الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في المستويين الاول والثاني ثلاثة الاف و 200 طالب وطالبة.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ