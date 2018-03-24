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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 05:43:01م
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اللجنة الأمنية بذمار تناقش آلية تعزيز الأمن والاستقرار
[24/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
 ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ذمار في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد حسين المقدشي، الأوضاع الأمنية وآلية تعزيز الأمن والاستقرار.

واستعرض الاجتماع تقارير أداء الاجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ومستوى الانضباط وتنفيذ الخطط الامنية.

وأكد المحافظ المقدشي أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في التصدي للأعمال المخلة بالأمن والاستقرار.. مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الوحدات والأجهزة الأمنية بما يكفل الحفاظ على السكينة العامة والحد من الجريمة.

وثمن جهود منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار.. منوها بأهمية التحلي بالمزيد من اليقظة الأمنية لما من شأنه ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع

وحث الأجهزة الامنية على تعزيز مستوى الانضباط واليقظة وتأمين الحشود المشاركة في الفعالية التي ستقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان.

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