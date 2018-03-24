محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عباد يؤكد على أهمية دور النقابات في الحشد والمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود صنعاء ـ سبأ:

ناقش اجتماع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عباد، دور نقابة موظفي السلطة المحلية واللجان النقابية بالأمانة في الحشد والمشاركة في الذكرى الثالثة لصمود الشعب اليمني في وجه العدوان والحصار.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل الامانة عبد الأله القاضي والوكيلان المساعدان هاشم الوزير ومحروس عقبه ورئيس نقابة موظفي السلطة المحلية بالأمانة فواز الجرادي ورؤساء اللجان النقابية، إلى الجوانب المتصلة بالحشد للفعالية المركزية التي ستقام بالعاصمة صنعاء يوم الاثنين ال٢٦ من مارس الجاري.



وأكد الاجتماع، ضرورة مشاركة جميع القطاعات والكوادر العاملة بأمانة العاصمة في الفعالية التي ستقام بميدان السعبين.



وأكد عباد، على أهمية دور نقابة موظفي السلطة المحلية بالأمانة وكافة اللجان النقابية الأخرى في الحشد للمشاركة الفاعلة لإحياء الذكرى الثالثة للصمود.



وأشار إلى أهمية بذل الجهود من قبل الجميع لإقامة الفعاليات والأنشطة على مستوى الامانة بما يتناسب مع حجم هذه الذكرى.



فيما أكد رؤساء اللجان النقابية بأمانة العاصمة أن أربعة آلاف موظف نقابي سيشاركون في تنظيم واستقبال الحشود التي ستشارك في الفعالية بميدان السبعين.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ