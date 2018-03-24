محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات فعالية ثلاثة أعوام من الصمود بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع موسع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج ترتيبات فعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة وضم مدرا عموم المديريات والمشائخ والأعيان والوجهاء والعقال والخطباء إلى المواضيع المتصلة بالتحضير للفعالية التي ستقام عصر الاثنين المقبل .



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لإقامة الفعالية والبدء في عملية التحشيد والجمع لإنجاح الفعالية .



وأكد الاجتماع اهمية عقد الاجتماعات الجماهيرية في المديريات ولقاءات لخطباء المساجد والعلماء والتربويين والجامعات والأكاديميين والمثقفين للحشد لهذه الفعالية.



ودعا المشاركون في الاجتماع جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية كواجب وطني .



وفي الاجتماع أكد المحافظ الهيج أهمية الحشد لهذه الفعالية التي تعتبر جزء من المعركة التي يخوضها أبناء الوطن ضد تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات وحليفتهما الكبرى امريكا.



وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود للإعداد الإيجابي للفعالية الجماهيرية والعمل على إنجاحها بما يليق بصمود الشعب اليمني في مواجهة أعتى عدوان عرفته البشرية في التاريخ المعاصر.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ