ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 05:43:01م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ بني ضبيان بمحافظة صنعاء .
بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل
وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة في الإسكندرية بمصر
استعراض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان حصر المنشآت السياحية بالحديدة
فعالية بجامعة صنعاء بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان
ورشة عمل للتعريف بالأمراض السارية بمحافظة الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تحتفي بالذكرى الثالثة للعدوان
[24/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
 نظمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم مهرجانا خطابيا إحياء للذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوا.

وفي الفعالية التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ووكيل مصلحة خفر السواحل اللواء أحمد ادريس ، اشار محافظ ذمار محمد حسين المقدشي الى ان الاحتفاء بالذكرى الثالثة لصمود وثبات ابناء اليمن في وجه اعتى عدوان تأتي لتأكيد العزم على مواصلة الصمود والنضال لإفشال كل مخططات العدوان وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

ولفت إلى أن أبناء محافظة ذمار كانوا و سيظلون في مقدمة الصفوف في مواجهة العدوان وسيقدمون قوافل من الشهداء في سبيل الدفاع عن سيادة واستقلال اليمن.. مؤكدا مواصلة الثبات والصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .

ودعا كل شرائح المجتمع للمشاركة الفاعلة في إحياء المهرجان الجماهيري الكبير للاحتفاء بالذكرى الثالثة للعدوان والذي سيقام في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء.

بدورة اشار رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري الى ان الاحتفاء بهذه الذكرى تحمل رسالة صمود وثبات في وجه العدوان وتأكيد على ان الشعب اليمني عازم على السير في خطى الشهداء الابرار حتى يتحقق النصر.

الى ذلك اكد رئيس فرع احزاب التحالف الوطني بالمحافظة حسين أحمد الصوفي أهمية التماسك وتحصين الجبهة الداخلية وتضميد الجراح ورص الصفوف حتى تحقيق النصر على تحالف العدوان..مشيدا بالمواقف البطولية التي يسطرها ابطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والشرف.

من جانبهما حيا كلا من مسئول التلاحم القبلي عباس العمدي والشخصية الاجتماعية مصعب البخيتي المواقف الوطنية المشرفة لقبائل محافظة ذمار ووقفها المشرف الى جانب الوطن والقوات المسلحة.. لافتين إلى أهمية مواصلة الصمود والتعبئة العامة والحشد ودعم الجبهات بالمقاتلين حتى يتحقق النصر.

وفي ختام المهرجان كرم محافظ ذمار محمد حسين المقدشي مدير امن المحافظة السابق اللواء احمد ادريس تقديرا لجهوده التي بذلها في الحفاظ على الامن والاستقرار في اطار المحافظة اثناء توليه قيادة الجهاز الامني بالمحافظة.

حضر المهرجان وكلاء المحافظة ووعددا من اعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين والمثقفين والشخصيات الإجتماعية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
استعراض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان حصر المنشآت السياحية بالحديدة
فعالية بجامعة صنعاء بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان
ورشة عمل للتعريف بالأمراض السارية بمحافظة الحديدة
محافظ ذمار يدشن حملة التشجير للموسم الحالي بمدنية ذمار
تدشين الامتحانات النظرية النصفية بجامعة 21 سبتمبر
رئيس اللجنة الثورية يدعو للمشاركة الفاعلة في ذكرى الصمود الثالثة
اللجنة الأمنية بذمار تناقش آلية تعزيز الأمن والاستقرار
عباد يؤكد على أهمية دور النقابات في الحشد والمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام ورشة عمل التعبئة والاستدعاء للضباط في المحافظات
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[24/مارس/2018]
استشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بالحديدة
[24/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة حمالة بلحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by