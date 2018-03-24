محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بمحافظة ذمار تحتفي بالذكرى الثالثة للعدوان ذمار - سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم مهرجانا خطابيا إحياء للذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوا.



وفي الفعالية التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ووكيل مصلحة خفر السواحل اللواء أحمد ادريس ، اشار محافظ ذمار محمد حسين المقدشي الى ان الاحتفاء بالذكرى الثالثة لصمود وثبات ابناء اليمن في وجه اعتى عدوان تأتي لتأكيد العزم على مواصلة الصمود والنضال لإفشال كل مخططات العدوان وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



ولفت إلى أن أبناء محافظة ذمار كانوا و سيظلون في مقدمة الصفوف في مواجهة العدوان وسيقدمون قوافل من الشهداء في سبيل الدفاع عن سيادة واستقلال اليمن.. مؤكدا مواصلة الثبات والصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .



ودعا كل شرائح المجتمع للمشاركة الفاعلة في إحياء المهرجان الجماهيري الكبير للاحتفاء بالذكرى الثالثة للعدوان والذي سيقام في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء.



بدورة اشار رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري الى ان الاحتفاء بهذه الذكرى تحمل رسالة صمود وثبات في وجه العدوان وتأكيد على ان الشعب اليمني عازم على السير في خطى الشهداء الابرار حتى يتحقق النصر.



الى ذلك اكد رئيس فرع احزاب التحالف الوطني بالمحافظة حسين أحمد الصوفي أهمية التماسك وتحصين الجبهة الداخلية وتضميد الجراح ورص الصفوف حتى تحقيق النصر على تحالف العدوان..مشيدا بالمواقف البطولية التي يسطرها ابطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والشرف.



من جانبهما حيا كلا من مسئول التلاحم القبلي عباس العمدي والشخصية الاجتماعية مصعب البخيتي المواقف الوطنية المشرفة لقبائل محافظة ذمار ووقفها المشرف الى جانب الوطن والقوات المسلحة.. لافتين إلى أهمية مواصلة الصمود والتعبئة العامة والحشد ودعم الجبهات بالمقاتلين حتى يتحقق النصر.



وفي ختام المهرجان كرم محافظ ذمار محمد حسين المقدشي مدير امن المحافظة السابق اللواء احمد ادريس تقديرا لجهوده التي بذلها في الحفاظ على الامن والاستقرار في اطار المحافظة اثناء توليه قيادة الجهاز الامني بالمحافظة.



حضر المهرجان وكلاء المحافظة ووعددا من اعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين والمثقفين والشخصيات الإجتماعية.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ