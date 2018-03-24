محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارة تعليم القرآن الكريم بصعدة تكرم 230 من حفظة القرآن الكريم صعدة - سبأ:

كرمت محافظة صعدة اليوم 230 طالباً من حفظة كتاب الله في مدارس عزلة رحبان بمديرية صعدة خلال النصف التعليمي الأول للعام الدراسي الجاري.



ويأتي هذا التكريم الذي إدارة تعليم القرآن الكريم بالتعاون مع مكتبي التربية والأوقاف ضمن فعاليات وأنشطة ذكرى مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي التكريم بارك محافظة صعدة محمد جابر عوض للحفاظ نيل شرف حفظ كتاب الله تعالى .. مؤكدا استمرار قيادة المحافظة في تعليم كتاب الله للأجيال الصاعدة .



وأشاد بجهود القائمين على مدارس عزلة رحبان في استمرار التعليم رغم الظروف الصعبة وضراوة العدوان الإجرامي .



حضر الحفل مدير مديرية صعدة لطف العواوي ومدير مكتب التربية عبد الرحمن الضرافي وعدد من المعلمين بمدارس عزلة رحبان ومئات من الطلاب .

سبأ [24/مارس/2018]سبأ