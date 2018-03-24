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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 05:43:01م
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مناقشة تحضيرات ريمة للمشاركة في ذكرى الصمود الثالثة
[24/مارس/2018]
ريمة  - سبأ:
 ناقش اجتماع بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن العمري، التحضيرات النهائية للمشاركة في الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان .

وفي الاجتماع اكد المحافظ العمري أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية في عملية التحشيد للفعالية، مشيدا بالجهود المبذولة من القيادات المحلية وممثلي المكونات والتنظيمات السياسية في هذا الجانب .

على صعيد متصل اكد لقاء موسع لقيادة السلطة المحلية وممثلي الاحزاب السياسية والمشائخ والوجهاء بمديرية مزهر بريمة برئاسة وكيل المحافظة محمد الوسد اهمية المشاركة الفاعلة في ذكرى الصمود.

وأشار إلى الدلالات الكبيرة من المشاركة في ذكرى الصمود الثالثة لإيصال رسالة للأعداء والعالم ، اننا صامدون حتى النصر ، وللمجتمع الدولي يكفي صمتا إزاء مظلومية الشعب اليمني .

وفي اجتماع مماثل بمديرية السلفية عقد برئاسة وكيل المحافظة صالح العياضي للمكونات السياسية وأبناء قبائل المديرية ، اكد الاجتماع اهمية المشاركة في الفاعلة .

ولفت الوكيل العياضي إلى أن العام الجاري سيكون عام الانتصار, منوها بأن قيادة المحافظة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ستعمل على تأمين وصول الحشود الجماهيرية إلى ميدان السبعين للمشاركة في الفعالية.

وعلى السياق ذاته ناقش لقاءان بمنطقة بني الضبيبي بمديرية الجبين بحضور امين محلي المديرية ماجد امين وبمركز عاصمة المحافظة الجبين بحضور رئيس التلاحم القبلي بالمديرية محمود امين دور القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية في حشد ابناء المجتمع للمشاركة بالفعالية المركزية بالعاصمة صنعاء.

وأشار المشاركون إلى ضرورة التفاعل مع الفعالية باعتبار ذلك واجبا وطنيا ، ووفاءا لتضحيات الشهداء والجرحى من أبناء المديرية والمديريات الأخرى وكافة المحافظات في الدفاع عن عزة وكرامة الوطن.

فيما اهابت اجتماعات اخرى في مديرية الجعفرية وكسمة ضمت المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية وخطباء المساجد، بضرورة المشاركة في ذكرى الصمود الثالثة في مواجهة العدوان .

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