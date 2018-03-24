محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي والتعليمي بجامعة الرازي صنعاء - سبأ:

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب اليوم على مستوى الأداء الأكاديمي والتعليمي بجامعة الرازي بصنعاء .



وتعرف وزير التعليم العالي ومعه وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي وعدد من قيادات الوزارة على البنية التحتية للجامعة و مستوى التجهيزات التقنية والمعامل في كليات العلوم الطبية ، والعلوم الإنسانية والإدارية ، والحاسوب وتقنية المعلومات.



كما أطلع الوزير حازب على مدى تطبيق الجامعة لمعايير الاعتماد الأكاديمي ومستوى الجودة في البرامج العلمية والتعليمية في معامل الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية، والتحاليل الصيدلانية، والتخدير والعناية المركزة، ومعامل الحاسوب، والعلاج الطبيعي، والتمريض والقبالة ومعامل العقاقير، فضلاً عن التعرف على مستوى التجهيزات بالقاعات الدراسية ومركز الجودة والمكتبة المركزية، إضافة إلى برنامج الدراسات العليا في برنامجي ادارة الأعمال والصحة العامة.



واستمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعه وكيل وقيادات الوزارة إلى شرح موسع من نائب رئيس مجلس الأمناء ، الدكتور طارق النهمي، ورئيس الجامعة قيس المحمدي حول حول طبيعة الخدمات التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة في التخصصات الطبية والعلوم الإدارية وفق المعايير المعتمدة من الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والتي يحتاجها سوق العمل .



وعقب الزيارة أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى التجهيزات والمعامل الحديثة والإمكانيات المادية والبشرية بجامعة الرازي ومدى التزامها بتطبيق المعايير الأكاديمية خاصة في امتلاكها لمركز الجودة الذي يسهم في تحسين الأداء وتطوير البرامج .



رافق الوزير خلال الزيارة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام والمسجل العام وعدد من قيادات الوزارة .



إلى ذلك بدأت بجامعة الرازي اليوم برنامج تدريبي لتنمية قدرات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف المجالات ينظمها على مدى أسبوع قطاع التخطيط والسياسات بالوزارة بالتعاون مع الجامعة .



وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع التخطيط الدكتور عبد العزيز الشعيبي أن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات نحو 50 مشاركا ومشاركة من موظفي الوزارة في مهارات وبرامج الاحصاء التحليلي " إس بي أس أس، و حوكمة التعليم ، وقواعد البيانات الأكسس، والتخطيط الاستراتيجي لتمكينهم من تنفيذ المهام المناطة بهم على أكمل وجه وبالشكل المطلوب.



مشيراً إلى أن البرنامج يأتي في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الوزارة والجامعات الأهلية لرفع قدرات كادر التعليم العالي وتمكينهم من مواكبة التطورات والمستجدات في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل اليوم .



من جانبه استعرض نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب الكحلاني الانجازات التي حققتها الجامعة في سبيل الجودة والتطوير وتنفيذ التقييم الذاتي لمعظم البرامج الأكاديمية ودعم وتشجيع ونشر الأبحاث العلمية المحكمة بالإضافة إلى الشراكة والتعاون مع جمعيات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع.



فيما استعرض منسق البرنامج التدريبي مدير عام تمويل التعليم العالي محمد حسين نشوان اهداف ومهام البرنامج الهادف إلى تنمية قدرات الموظفين في المجالات المذكورة للإسهام في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستويات الإنجاز بالاعتماد على البرامج والوسائل التقنية الحديثة.



حضر الدورة عدد مسئولي وقيادتي الوزارة والجامعة .

سبأ [24/مارس/2018]سبأ