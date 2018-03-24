محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة: 26 مارس نقطة تحول في مسار صمود الشعب اليمني صنعاء - سبأ:

أكد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير، أن 26 مارس 2018م، سيمثل نقطة تحول في مسار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.



وأشار وزير المياه والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن العاصمة صنعاء ستكون على موعد في 26 مارس الجاري مع الذكرى الثالثة للصمود أكبر فعالية في تاريخها، بما تحمله من معاني ودلالات على مستوى المنطقة والعالم.



ولفت إلى أن الحشود الجماهيرية سترسم أكبر لوحة صمود بعد ثلاثة أعوام من العدوان والحصار، لتؤكد لقوى العدوان والعالم أن الشعب اليمني مستمر في ثباته وصموده في مواجهة التحديات وأنه عصي على الانكسار مهما تمادى العدوان في جرائمه وحصاره.



كما أكد أن ما بعد 26 مارس 2018م ليس كما قبله وعلى تحالف العدوان أن يعيد حساباته وعدم المراهنة على تركيع شعب الإيمان.



ودعا وزير المياه والبيئة جميع العاملين في قطاع المياه والبيئة إلى المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود التي ستخلد في ذاكرة الشعب اليمني.



وأشار المهندس الوزير إلى أن الوزارة تجري حاليا التحضيرات للاحتفال باليوم العالمي للمياه أواخر شهر مارس الجاري والذي سيتم خلاله إيصال رسالة للعالم بما تعرض له قطاع المياه من استهداف وتدمير ممنهج على مدى ثلاث سنوات من قبل تحالف العدوان.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ