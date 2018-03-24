محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بحجة يناقش التحضيرات الأخيرة للمشاركة في ذكرى الصمود حجة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة عقد اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف التحضيرات الجارية للمشاركة في الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادة واعضاء السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب الحكومية والشخصيات الاجتماعية، ما تم إنجازه خلال اليومين الماضيين من مهام في سبيل تهيئة كافة الظروف للحشود الجماهيرية من أبناء المحافظة لتأمين وصولهم إلى العاصمة صنعاء للمشاركة ذكرى الصمود .



وفي الإجتماع الوكيل جحاف اهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية في عملية التحشيد للفعالية .. مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها مشاركة أبناء المحافظة في الذكرى الثالثة للصمود في إيصال رسائل لقوى الشر بزعامة مملكة الشر بأن الشعب اليمني مستمر في صموده و ثباته مهما بلغت التضحيات .



ونوه وكيل المحافظة بالجهود الشعبية والحزبية المساندة للجهود الرسمية التي تعزز من وحدة الصف الوطني امام ذلك العدوان الغاشم.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ