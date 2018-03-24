محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يدشن البرنامج التدريبي للعام 2018م ويدعو للمشاركة في ذكري الصمود صنعاء - سبأ:

دشن وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات اليوم ، البرنامج التدريبي للعام 2018م بوزارة العدل .



وفي التدشين أشار وزير العدل إلى أهمية التدريب والتأهيل المستمر للكادر القضائي بكل مكوناته، وبما يكفل الارتقاء بالعمل القضائي في مختلف الجوانب .



ولفت إلى أهمية احتواء برامج التدريب على الجوانب النظرية والتطبيقية الجديدة بما من شأنه رفع مستوى قدرات العاملين في مختلف قطاعات وإدارات السلطة القضائية .



وأشاد وزير العدل بمشاركة المرأة المتميزة في البرنامج وكافة الأنشطة القضائية الرامية إلى تحسين جودة العمل القضائي في مختلف المجالات المتصلة بالرقابة والمتابعة والتقييم والتفتيش والإحصاء.



ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع العمل بجدية أكثر وبروح الفريق الواحد من اجل التغلب على الإشكاليات التي تسبب بها العدوان والحصار الجائر على اليمن .



وأكد ضرورة المشاركة في الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان، والتي ستقام يوم الاثنين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء لإيصال رسالة الشعب اليمني إلى العالم بأنه مستمر في الصمود حتى النصر.



وثمن وزير العدل الجهود المبذولة من منتسبي القضاء في مواجهة التحديات، والارتقاء بجودة العمل ومعالجة الأخطاء، استشعارا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن .



فيما أوضحت مدير عام التدريب بوزارة العدل آمال الرياشي أن برنامج التدريب يتضمن سلسلة دوارات لموظفي أجهزة القضاء بكل مكوناته .



وأشارت إلى أن أول دورة في البرنامج شملت 20 مشاركا ومشاركة، يتلقون فيها محاضرات نظرية على مدى أسبوعين ، حول آليات ونظم تحسين جودة العمل، من رئيس دائرة التدريب بالمعهد الوطني للعلوم الإدراية الدكتور صالح الكليبي.



حضر التدشين نائب وزير العدل القاضي احمد العقيدة ، ووكيلا الوزارة القاضي سعد هادي والقاضي محمد الديلمي.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ