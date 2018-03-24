المعهد البيطري التقني بصنعاء يختتم دورات في مجال الانتاج الزراعي والحيواني [24/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

اختتم المعهد التقني البيطري بأمانة العاصمة اليوم دوراته التدريبية في مجال الانتاج الزراعي والحيواني التي نفذها على مدى اسبوع بتمويل من صندوق تنمية المهارات.



هدفت الدورات الى اكساب عدد من المتدربين والمتدربات مهارات ومعارف حول صناعة مشتقات الالبان وزراعة الخضار في الحدائق المنزلية وتربية النحل وانتاج العسل.



وفي الاختتام اكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اهمية اقامة هذه الدورات التي تهدف الى اعالة ومساعدة الأسر على تحسين والمعيشة والانتاج والاكتفاء الذاتي وخاصة في ظل الظرف العصيب والاستثنائي الذي يمر به الوطن جراء 3 اعوام من العدوان الغاشم.



واشار إلى تزامن الفعالية مع مرور 3 أعوام من العدوان الذي استهدف كل شيئ في اليمن بما في ذلك منشئات ومؤسسات التعليم الفني الذي تعرض معظمها للتدمير، لافتا الى أنه وبالرغم من ذلك استمرت العملية التعليمية في كافة المؤسسات التابعة لقطاع التعليم الفني والمهني.



واشاد بالجهود المبذولة في تنظيم الدورات التدريبية التي تشجع الوزارة على تكرارها وتوسيعها، معربا عن أمله في ان يكون المشاركون في الدورات استفادوا الاستفادة المثلى التي تمكنهم من تطبيق ما تلقوه في واقعهم العملي.



من جانبه اشار ممثل صندوق تنمية المهارات عبدالله زهرة الى ان الصندوق يحرص على دعم هذه الفعاليات التي تهتم بتعزيز الجانب الاقتصادي والانتاجي وتسهم في اكساب المشاركين والمشاركين مهارات متعددة من خلال مشاريع مدرة للدخل.



كما القيت كلمات من قبل رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بمديرية شعوب الدكتور سمير صاحب و ممثلة منظمة النازحين نوال الحوثي و مسئولة التدريب بمديرية شعوب اشراق المتوكل ، اشارت في مجملها الى ما اكتسبته الدورات من اهمية في كيفية الاستفادة من الموارد الذاتية لتحسين دخل الاسرة ومساعدة النازحين وتعزيز قدرتهم في الصمود امام الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن العدوان الحاقد.



الى ذلك نفذ كافة منتسبي المعهد التقني البيطري بحضور نائب وزير التعليم الفني والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج و عميد المعهد بكاري العدلة، وقفة احتجاجية تنديدا بالجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي الغاشم واستهدافه لمقومات الحياة في اليمن على مدى 3 اعوام.



واكد المشاركون في بيان لهم اهمية تعزيز عوامل الصمود والتحرك الجاد من أجل التصدي للعدوان بكل ثبات وصبر، والوقوف الى جانب الجيش واللجان الشعبية برفد الجبهات بالرجال والمال.



وعقب الوقفة قام نائب وزير التعليم الفني والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات وعميد المعهد البيطري بغرس شتلات لاشجار زراعية من مختلف المحاصيل.

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