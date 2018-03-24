وقفات في مدارس الخبت بالمحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود [24/مارس/2018] المحويت - سبأ:

نظم عدد من مدارس مديرية الخبت بمحافظة المحويت اليوم وقفات احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



واستنكرت الوقفات في مدارس الفلاح ومجمع النور والوحده وعمربن الخطاب جرائم العدوان السعودي الامريكي التي يتعرض لها الشعب اليمني في ظل صمت دولي مخزي.



وأكد معلمو وطلاب مدارس الخبت صمودهم واستمرارهم في العملية التعليمية مهما أمعن العدوان في حصاره ومؤامراته علي اليمن وشعبه.



وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية مشاركتهم في فعاليات السبعين الاثنين المقبل كواجب ديني ووطني لاثبات صمود الشعب للعالم بأكمله.

سبأ