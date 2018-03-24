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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 04:18:23م
المرأة اليمنية.. سيدة الحزن ..ومعادلة البقاء!(تحقيق)
الـتهم توحش العدوان السعودي -الأمريكي (الإنسانية ) في اليمن، وحصد جنون ثلاث سنوات من القصف اكثر من 35 الف و415 ضحية من الرجال والنساء والأطفال وأبتلع حقده وتدميره الممنهج مقومات الحياة في اليمن الصامد.
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  محلي
وقفات في مدارس الخبت بالمحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[24/مارس/2018] المحويت - سبأ:
نظم عدد من مدارس مديرية الخبت بمحافظة المحويت اليوم وقفات احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

واستنكرت  الوقفات  في مدارس الفلاح  ومجمع النور والوحده  وعمربن الخطاب جرائم العدوان السعودي الامريكي التي يتعرض لها الشعب اليمني في ظل صمت دولي مخزي.

وأكد معلمو وطلاب مدارس الخبت صمودهم واستمرارهم في العملية التعليمية مهما أمعن العدوان في حصاره ومؤامراته علي اليمن وشعبه.

وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية مشاركتهم في فعاليات السبعين الاثنين المقبل كواجب ديني ووطني لاثبات صمود الشعب للعالم بأكمله.
سبأ
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