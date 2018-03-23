محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة فن الاحتراف لمهارات الخياطة والتطريز في المحويت







اختتمت في مديرية الرجم بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في فن الاحتراف لمهارات الخياطة والتطريز بمشاركة 100 متدربة من قری وعزل المديرية نظمتها منظمة شباب العطاء من أجل اليمن فرع المحويت.



وفي الاختتام أكد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية بكيل شلبي أهمية الدورة في تحسين الوضع المعيشي للاسر الفقيرة والمحتاجة وتعزيز مهاراتهن اليدوية في الخياطة والتطريز.



فيما ثمنت مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي جهود منظمة شباب العطاء علی اقامة هذه الدورات لتحسين الاوضاع الاقتصادية للمجتمع في ظل الظروف والتحديات الراهنة .



من جانبه أوضح مدير فرع منظمة شباب عطاء يوسف العقبي أن الدورة استمرت 45 يوما وهدفت لإكساب المشاركات مهارات عملية في كيفية تمكين المرأة اقتصاديا ومساعداتها علی العمل وكذا رفد السوق بالمشغولات اليدوية .



تخلل اختتام الدورة تكريم المتدربات بالشهادات التقديرية وافتتاح معرض حرفي تضمن نماذج يدوية لمشغولات متنوعة للمشاركات في الدورة.

سبأ [24/مارس/2018] المحويت - سبأ:سبأ