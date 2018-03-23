محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية بالمحويت يدعو كوادره للاحتشاد في ذكری الصمود







دعا مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت كافة كوادره في المراكز التعليمية والمدارس إلی الاحتشاد بذكری الصمود يوم 26 مارس في ميدان السبعين.



وأهاب المكتب في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه بالمعلمين ومدراء المدارس والمراكز الاشرافية الحضور لتلبية النداء الوطني استشعارا بأهمية ذكری الصمود واعلان استمرار الثبات بوجه العدوان الامريكي السعودي.



وأكد بيان تربية المحويت ضرورة التفاعل الكبير لرفض الوصاية السعودية علی اليمن وشعبه والتدخل في شؤونه..لافتا إلی أن محاولات اذلال اليمنيين لن تثنيهم في مواصلة صمودهم حتی تحقيق النصر علی العدو.

سبأ [24/مارس/2018] المحويت - سبأ:سبأ