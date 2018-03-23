لقاء قبلي وقافلة مساعدات كبری من قبائل الطويلة للمرابطين في الجبهات







سيرت قبائل مديرية الطويلة بمحافظة المحويت اليوم قافلة مساعدات كبری دعما للمرابطين في مواقع العزة والصمود.



وخلال تسيير القافلة التي إحتوت مواد غذائية وعصائر وأدوية ومواشي وأموال نظمت قبائل الطويلة لقاء حاشد ضم المشائخ والشخصيات الاجتماعية ووجهاء وأعيان المديرية وأعضاء السلطة المحلية .



وفي اللقاء أكدت كلمات المشاركين استمرار صمود أبناء المديرية وتقديم الغالي والنفيس لرفد الجيش واللجان في الجبهات للدفاع عن سيادة الوطن .



كما أكدت قبائل الطويلة مشاركتها الفاعله وحضورها المشرف الاثنين المقبل في فعاليات الذكری الثالثة من الصمود في وجه العدوان الامريكي السعودي .



وأشاد وكيل المحافظة حسين عركاض بالمواقف الوطنية لقبائل الطويلة ودورهم المشرف في مواجهة العدوان بدعم الجبهات وارسال القوافل ورفد الجبهات دفاعا عن عزة وكرامة الوطن.



وأكد أن الشعب ماض في صموده وسيدشن في 26 مارس عامه الرابع من الصبر والثبات في مواجهة العدوان بعزيمة وارادة لن تثنيها جرائم العدو وحصاره الظالم.



ولفت وكيل محافظة المحويت أن التلاحم الشعبي في خندق الدفاغ عن اليمن يبهر العالم ويقهر تحالف العدوان ويثبت عظمة الشعب اليمني وقدرته علی الاستمرار في مواجهة العدوان حتی تحقيق النصر علی الاعداء.



ونوه بأن الاحتشاد في ميدان السبعين واجب وطني وديني وأخلاقي لفضح جرائم العدوان واثبات مظلومية اليمن وشعبه والتأكيد علی تواطؤ وصمت ومشاركة العالم ومنظماته الحقوقية إزاء مايحدث من عدوان وحصار غير مبرر علی بلادنا.



وأشارت كلمات مشايخ الطويلة والسلطة المحلية إلی أن اليمن صار أقوی بعد ثلاثة أعوام من محاولات العدوان لتركيعه واذلاله وقهره..مؤكدين الاستمرار في الحفاظ علی وحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف لمواجهة قوی العدوان.

سبأ [24/مارس/2018] المحويت - سبأ:سبأ