محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفه احتجاجية للقطاع الصحي بالمحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود المحويت -سبأ:



نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان الامريكي السعودي.



واستنكر المشاركون في الوقفة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي مخز ومعيب ..مؤكدين مواصلة عطائهم في المجال الطبي والانساني بكل اخلاص وتفان رغم شحة الامكانات جراء استهداف العدوان للقطاع الصحي في اليمن بشكل عام.



وفي الوقفة أشاد وكيلا المحافظة حمود شملان ومنير خطراء بصمود الكادر الصحي وثباتهم رغم التحديات التي فرضها تحالف العدوان وتسبب في تدهور الخدمات الصحية.



وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش أن العدوان تسبب خلال ثلاثة أعوام في معاناة اكثر من 177 من المرافق الصحية وتدهور الوضع الصحي ومنها مركز الفشل الكلوي الذي يعاني كثيرا بسبب شح الامكانات.



وأكد استمرار القطاع الصحي بالمحافظة في تقديم واجبه الإنساني و الصمود في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات ولن يثنيهم استمرار العدوان والحصار وما خلفه من آثار كارثية عن القيام بدورهم في مختلف المجالات.



ودعت الوقفة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بواجبه بالضغط على تحالف العدوان لإيقاف عدوانه ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ