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صندوق تنمية المهارات ينظم معرضاً للفن التشكيلي بمرور ثلاث سنوات من العدوان
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

نظم صندوق تنمية المهارات اليوم بقاعة البيت الثقافي بصنعاء معرض الفن التشكيلي بمرور ثلاث سنوات على العدوان الأمريكي السعودي .



تضمّن المعرض لوحات فنية لعدد من الفنانين التشكيليين جسدت في مضمونها جرائم العدوان على الشعب اليمني ومقدرات الوطن وبنيته التحتية وكذا الصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام هذا العدوان الغاشم.

وفي افتتاح المعرض بحضور وزراء المغتربين الدكتور محمد المشجري و الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والدولة حميد المزاجي ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان إلى أنه ومع مرور ثلاث سنوات من العدوان فإن الشعب اليمني يحتفي بصموده الأسطوري وثباته منقطع النظير خلال هذه المدة .


وقال : " ثلاث سنوات من الصمود قضية أذهلت العالم، نحن نحتفل بذكرى الصمود الذي سطره الشعب اليمني ".

واضاف" توقع الناس أن تستمر الحرب على اليمن 3 أشهر لكن العالم وقف مندهشا من صمود الشعب اليمني العظيم وفي مقدمته أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون صفحات مضيئة في مواقع العزة والكرامة ويقدمون أغلى ما يملكون من أجل وطنهم".


وتابع نائب رئيس الوزراء" العدوان أصاب البلد في بنيته التحتية، هم يراهنون على العدوان لاستمرار الحرب ونحن نراهن على الحرب في استمرار الصمود الذي ستكون نهايته النصر المؤزر، وفي المحصلة النهائية من يكسب هو الشعب الحر المدافع عن حقه، والشعب اليمني له تاريخ عريق مع النضال والصمود ولن يزيده هذا العدوان إلا قوة وثباتاً ".

وأشاد بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض الذي يحتوي على لوحات فنية صاغتها انامل ذهبية لرسامين مبدعين،معتبراً أن مثل هذه الابداعات لا تقل تأثيرا عن السلاح في الجبهات.

من جانبه أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب إلى تزامن المعرض مع مرور ثلاثة أعوام من الصمود والتحدي والثبات في وجه العدوان الهمجي الذي استخدم كل الأسلحة المحرمة دولياً مستهدفاً النساء والأطفال وكل مقومات الحياة في اليمن.

ولفت إلى أن معرض الفن التشكيلي يهدف إلى فضح العدوان وكشف جرائمه وتعريته أمام الرأي العام والإعلام العالمي وإيصال صوت الشعب اليمني من خلال مجموعة من اللوحات التشكيلية التي تظهر حجم المعاناة منذ ثلاث سنوات .

وأكد أنه وبالرغم من العدوان والحصار ما زال وسيظل الشعب اليمني صامد في وجه العدوان وسيمضي كذلك بكل ثبات واستبسال في مواجهته .


بدوره أكد المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج أن الصندوق حرص على إقامة المعرض كتعبير على صمود الشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام من العدوان من خلال رسوم فنية ابداعية ، لافتاً إلى أن الشعب اليمني كما يبدع في جبهات القتال يبدع في مختلف الفنون الأخرى التي يعبر من خلالها عن عزته وصموده وتحديه للعدوان الغاشم.

كما أكد أن هذه المرحلة تستدعي وقوف الجميع صفاً واحداً لمواجهة العدوان .


واستهجن الدكتور الحاج صمت المجتمع الدولي ومؤسساته التي تدعي الحرية وحقوق الانسان لغضها الطرف عن ما يحصل في اليمن من عدوان وحرب إبادة ، معتبراً ذلك وصمة عار في جبين الإنسانية.

تخلل افتتاح المعرض الذي حضره عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين قصيدة شعرية بعنوان "تجديد الامل" للشاعر صريح صالح طامش.

سبأ
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