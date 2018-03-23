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  اقتصاد
الاسترليني يسجل أكبر مكاسب في ثمانية أسابيع أمام الدولار
[24/مارس/2018]
لندن-سبأ:

سجل الجنيه الاسترليني الجمعة أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو المقبل.


وصعد الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.4134 دولار في نهاية جلسة التداول موسعا مكاسبه على مدى الأسبوع إلى 1.4 بالمئة.

وقفزت العملة البريطانية الجمعة بعد أن تعرض الدولار لموجة مبيعات بفعل مخاوف من حرب تجارية عالمية والتي يقول مستثمرون إنها قد تلحق ضررا أيضا بالاسترليني في الأجل المتوسط بالنظر إلى العجز التجاري للمملكة المتحدة.

ولقي الاسترليني دعما أيضا من بيانات أفضل من المتوقع هذا الأسبوع.

وأبقى بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس لكن اثنين من صانعي السياسة النقدية صوتا لصالح زيادتها، وهو ما يعزز الرأي بين خبراء اقتصاديين بأن تكاليف الاقتراض قد ترتفع في مايو للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية في 2008 .

سبأ
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