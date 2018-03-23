اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوياتها نيويورك-سبأ:



صعدت أسعار النفط الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير الماضي.



وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 6.4 بالمئة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو .



وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو مع صعودها 5.5 بالمئة، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 بالمئة.



وفي يناير 017 بدأت أوبك ومجموعة من الدول غير الأعضاء، في مقدمتها روسيا، تنفيذ اتفاق لتخفيضات انتاجية قدرها 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.



ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمي رغم زيادة في انتاج الخام الأمريكي.

سبأ [24/مارس/2018]سبأ