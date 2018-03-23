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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 12:56:39م
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  اقتصاد
انخفاض احتياطيات النفط المؤكدة في المكسيك من 7% إلى حوالي 8.5
[24/مارس/2018]
مكسيكو سيتي-سبـأ:

هبطت الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز في المكسيك 7.4 بالمئة في بداية 2018 مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 8.483 مليار برميل من المكافئ النفطي وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

ويعكس هذا الهبوط معدلا للاكتشافات الجديدة للنفط والغاز لا يجاري المستويات الحالية للانتاج.

والغالبية الساحقة من الاحتياطيات المؤكدة مملوكة لشركة النفط الوطنية (بيميكس)، في حين أن قدرا صغيرا نسبيا يعكس الآن اكتشافات لمنتجين من القطاع الخاص في أعقاب إصلاحات في 2013-2014 سمحت لهم بتشغيل حقول خاصة بهم.

سبأ
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