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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم برطعة ويداهم عدة منازل..وعشرات الإصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق خلال اقتحامه مدينة قلقيلية
[24/مارس/2018]
جنين/قلقيلية-سبأ:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة برطعة جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل.


وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل لأقرباء الشاب علاء قبها سائق المركبة الذي اصيب في حادث سير بالقرب من حاجز عسكري "دوتان" في السادس عشر الشهر الجاري وادعى الاحتلال وقتها انه نفذ عملية دهس متعمدة لعدد من جنوده.

وعاث الاحتلال خرابا بمحتويات المنازل بعد استجواب ساكنيها.

يذكر أن حادث السير المذكور أسفر عن مصرع جنديين واصابة آخرين بجروح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قبها وهو مصاب بجروح طفيفة.

وتتعرض البلدة منذ ذلك الحين لعمليات اقتحام متكررة.

وفي مدينة قلقيلية،أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، الليلة الماضية ، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية منذر نزال، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع عشرات حالات الاختناق بالغاز، إضافة لأربعة مواطنين أصيبوا بأعيرة "مطاطية"، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي، وإصابة نتيجة الاعتداء بالضرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المعدني، في منطقة حديقة الحيوانات وقرب صالة أفراح.

وأضاف نزال أن 9 من المصابين بحالات اختناق نقلوا إلى المستشفى، فيما جرى معالجة بقية الحالات ميدانيا.

سبأ
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