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آخر تحديث: السبت، 24 - مارس - 2018 الساعة 12:56:39م
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مدرسة سبأ بمديرية بني مطر تنظم فعالية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

نظمت مدرسة سبأ للبنات بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم فعالية بالذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان.



وفي الفعالية أشاد وكيل أول المحافظة حميد عاصم والوكيل يحيي جمعان بجهود الكادر التعليمي وإصراره على مواصلة العملية التعليمية رغم استمرار العدوان وحصاره الجائر , مشيرين إلى أهمية تعاون مجالس الآباء والمشاركة المجتمعية من اجل إنجاح العملية التعليمية .

ودعا عاصم و جمعان الكادر التربوي للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري في الذكرى الثالثة للصمود الذي سيقام في ميدان السبعين.

و أكدت كلمة الطالبات الإصرار على مواصلة العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان .

تضمنت الفعالية التي حضرها عدد من أعضاء المجلس المحلي ورئيس وأعضاء مجلس الآباء فقرات فنية وإنشادية .

إلى ذلك افتتح وكيل أول المحافظة حميد عاصم والوكيل يحيي جمعان المعرض الفني الذي نظمته المدرسة ، واستمعا من مديرة المدرسة وداد الردمي إلى شرح حول محتوياته من الصور و المجسمات التي جسدت التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة الشرف .

سبأ
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